Fiorentina nome a sorpresa in pole per il ruolo di ds | il club valuta questa soluzione dopo la separazione da Pradè

Scossone dirigenziale in casa viola: Roberto Goretti pronto a diventare il nuovo direttore sportivo della Fiorentina La Fiorentina è al lavoro per definire il nuovo assetto dirigenziale dopo la separazione da Daniele Pradè, ufficializzata il 1° novembre. Il club viola sta valutando le opzioni per il ruolo di direttore sportivo. La scelta sembra orientarsi verso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina, nome a sorpresa in pole per il ruolo di ds: il club valuta questa soluzione dopo la separazione da Pradè

