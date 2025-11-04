Fiorentina le ore della rivoluzione | D’Aversa il più vicino alla panchina Goretti o Angeloni uno sarà il ds
Firenze, 4 novembre 2025 – Il giorno dopo è stato quello della riflessione e dell’attesa. Ma anche della trattativa (con tanto di delusione da parte del club.) con Stefano Pioli, avanti a oltranza per trovare un accordo che sancisca l’addio alla Fiorentina. Sono state le ore dei cronisti assiepati davanti ai cancelli dell’ingresso secondario del Viola Park, dove alla spicciolata sono sfilati calciatori e dirigenti. Il ritiro gigliato è cominciato, con l’obiettivo Mainz e soprattutto la trasferta in casa del Genoa da preparare in modo dignitoso. Logico pensare che in panchina, già in Germania, non ci sia più Pioli, ma neanche Daniele Galloppa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
