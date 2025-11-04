Fiorentina esonerato Stefano Pioli | ecco a chi sarà affidata la squadra

Esonero Pioli. L’avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina giunge al termine. La società viola, con una nota ufficiale, ha comunicato di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra. Una decisione arrivata dopo settimane difficili, segnate da risultati altalenanti e tensioni interne, che hanno portato il club a scegliere di cambiare guida tecnica per provare a rilanciare la stagione. Nel comunicato, la Fiorentina ha voluto ringraziare Pioli e il suo staff per il lavoro svolto e per la professionalità mantenuta in questo percorso. Il club ha sottolineato come la scelta sia stata presa nell’ottica di dare una nuova scossa al gruppo, ritenuta necessaria in un momento decisivo dell’annata. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it