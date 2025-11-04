Fiorentina esonerato Stefano Pioli | ecco a chi sarà affidata la squadra
Esonero Pioli. L’avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina giunge al termine. La società viola, con una nota ufficiale, ha comunicato di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra. Una decisione arrivata dopo settimane difficili, segnate da risultati altalenanti e tensioni interne, che hanno portato il club a scegliere di cambiare guida tecnica per provare a rilanciare la stagione. Nel comunicato, la Fiorentina ha voluto ringraziare Pioli e il suo staff per il lavoro svolto e per la professionalità mantenuta in questo percorso. Il club ha sottolineato come la scelta sia stata presa nell’ottica di dare una nuova scossa al gruppo, ritenuta necessaria in un momento decisivo dell’annata. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Argomenti simili trattati di recente
Ufficiale: la Fiorentina ha esonerato Stefano Pioli - facebook.com Vai su Facebook
Pioli esonerato dalla Fiorentina, decisivo il ko col Lecce: ecco i possibili sostituti - X Vai su X
Fiorentina, esonerato Pioli: squadra affidata a Galloppa. Il comunicato ufficiale - Ufficiale l'esonero di Stefano Pioli dalla Fiorentina: la squadra viola affidata momentaneamente all'allenatore della Primavera ... Secondo ilfattoquotidiano.it
La Fiorentina esonera Pioli: è ufficiale - La situazione in casa Fiorentina si gioca su due fronti: da un lato l'addio ufficiale a Stefano Pioli, dall'altro l'attesa per Roberto D'Aversa come nuovo allenatore . Si legge su msn.com
Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina: era ultimo in classifica con soli 4 punti - Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina, che ha deciso il suo esonero. Si legge su ilmessaggero.it