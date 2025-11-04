Fiorentina esonerato Pioli | Vanoli e D’Aversa nella lista dei sostituti

Dopo un inizio di campionato disastroso, con soli 4 punti e nessuna vittoria nelle prime 10 giornate di Serie A, la Fiorentina ha deciso di esonerare Stefano Pioli. La pesante sconfitta interna contro il Lecce è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il tecnico emiliano paga una partenza ben al di sotto delle aspettative, con la squadra attualmente all'ultimo posto in classifica. In attesa di scegliere il nuovo allenatore, la società viola ha comunicato che la seduta odierna e la gestione temporanea della prima squadra saranno affidate a Daniele Galloppa, attuale tecnico della Primavera.

