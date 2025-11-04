Fiorentina esonerato Pioli | squadra affidata a Galloppa Il comunicato ufficiale

Ilfattoquotidiano.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina: adesso è ufficiale. Il tecnico è stato esonerato e la squadra è stata momentaneamente affiata a Daniele Galloppa, allenatore della Primavera. Galloppa dirigerà la squadra a Mainz, in Conference League: la proprietà si prenderà qualche giorno di tempo per decidere a chi affidare la panchina. “ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fiorentina, esonerato Pioli: squadra affidata a Galloppa. Il comunicato ufficiale

