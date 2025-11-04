Fiorentina esonerato Pioli Galloppa allenatore ad interim

(Adnkronos) – La Fiorentina, con una nota sul proprio sito ufficiale, annuncia oggi martedì 4 novembre l'esonero dell'allenatore Stefano Pioli, che sarà sostituito, ad interim, da Daniele Galloppa."ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Ufficiale: la Fiorentina ha esonerato Stefano Pioli - facebook.com Vai su Facebook

Pioli esonerato dalla Fiorentina, decisivo il ko col Lecce: ecco i possibili sostituti - X Vai su X

Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina: era ultimo in classifica. Galloppa allenatore ad interim - Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina, che ha deciso il suo esonero. Scrive msn.com

La Fiorentina esonera mister Pioli, Galloppa tecnico ad interim - La Fiorentina, infatti, ha ufficializzato il divorzio con il tecnico ingaggiato a inizio stagione e che già aveva allenato la squadra viola dal 20 ... Segnala corrierediarezzo.it

Pioli esonerato, Fiorentina (temporaneamente) affidata ad un altro ex crociato: Galloppa - Il tecnico viola paga la sconfitta interna con il Lecce nella decima giornata di campionato e porta a tre il numero dei cambi in panchina in questa stagione. Lo riporta gazzettadiparma.it