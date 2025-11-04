Fiorentina cambio in panchina | Pioli sollevato dall’incarico la prima squadra passa a Galloppa

FIRENZE – Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. La decisione è arrivata in questi minuti, con una nota ufficiale diffusa dal club viola. “ ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile ” — si legge nel comunicato della società — che ha voluto esprimere ringraziamento e riconoscenza al tecnico e al suo staff per la professionalità e l’impegno dimostrati durante il periodo di lavoro a Firenze. Il club ha inoltre reso noto che la guida tecnica sarà affidata temporaneamente a Daniele Galloppa, che già da questo pomeriggio dirigerà il primo allenamento della squadra. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

