Fiorello e Fabrizio Biggio hanno debuttato in tv con La Pennicanza in “visual radio” sul canale 202 del digitale terrestre. Commenta ufficialmente la Rai: “Debutto in grande stile sul piccolo schermo con un’energia da prima serata televisiva per lo show che ha conquistato la radio, tra ritmo e ironia, che per la prima volta ora si può anche vedere”. Fiorello in tv, il messaggio di Amadeus. E in effetti succede di tutto nella puntata di martedì 4 novembre, compresa una frecciatina di Fiorello all’amico Amadeus. Dopo le chiamate del 3 novembre di Gianni Morandi per la rubrica ‘Vip fate la vostra promozione’: “Cosa devo promuovere? Vorrei promuovere il Bologna, che vada in Champions League. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello in tv con La Pennicanza, primo bilancio: il messaggio improbabile di Amadeus