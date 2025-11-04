fioccano soldi per il rinnovo degli impianti

Piovono fondi sulla Valchiavenna dalla Regione Lombardia. Verranno erogati 201.564 euro per completare alcuni progetti essenziali per lo sviluppo turistico. Il provvedimento del Pirellone consente, inoltre, di includere i nuovi soggetti sottoscrittori che sono la Provincia di Sondrio e la società Skiarea Valchiavenna spa in qualità di soggetto attuatore dell’intervento di "Sostituzione seggiovia Val di Lei – Groppera con nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico". Con la decisione approvata in Giunta si provvede all’aggiornamento dell’intervento “Sostituzione impianto di arroccamento Val di Lei con nuova funivia Funifor“ con l’azione "Sostituzione impianto di arroccamento Val di Lei con nuova funivia bifune a va e vieni con partenza dal Rifugio Larici e arrivo in cima al Pizzo Groppera". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

