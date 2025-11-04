Finto malore per scroccare un passaggio sull' ambulanza del 118 e pubblicare il video su TikTok gli autori a processo

Riminitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso era scoppiato nell'estate del 2023 quando due ragazzi oggi 23ennni di origini nordafricane, residenti nel milanese e arrivati in vacanza in Riviera, erano rimasti a piedi nelle strade dell'entroterra tra Rimini e Riccione avevano simulato un malore chiedendo l'intervento dell'ambulanza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

