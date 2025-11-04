Finti carabinieri in azione nel Cilento e a Napoli 2 arresti per furto e truffa | così raggiravano le vittime

Due arresti domiciliari tra Santa Maria Capua Vetere e Napoli per furto e truffa aggravata ai danni di anziani con la tecnica del finto carabiniere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

finti carabinieri azione cilentoFinti carabinieri in azione nel Cilento e a Napoli, 2 arresti per furto e truffa: così raggiravano le vittime - Due arresti domiciliari tra Santa Maria Capua Vetere e Napoli per furto e truffa aggravata ai danni di anziani con la tecnica del finto carabiniere. Segnala virgilio.it

