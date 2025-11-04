All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ci sono giochi che ti insegnano a schiacciare tasti, e poi c’è Football Manager 26. Io ci sono arrivato da bambino, con la versione che ha sancito il cambio di nome nel 2005, quando non avevo la più pallida idea di cosa volesse dire “diritti televisivi” e continuavo a chiedermi perché la mia squadra guadagnasse soldi per il semplice fatto di esistere in Serie C. Mentre gli altri parlavano di console e joystick, io avevo fretta di tornare a casa, accendere il pc e trattare il rinnovo del contratto del mio terzino destro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Finalmente è uscito Football Manager 26