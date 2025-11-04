Filippo Simeone nuovo coordinatore del Partito Democratico del Distretto Ceramico
L’assemblea dei circoli del Partito Democratico del Distretto Ceramico ha eletto Filippo Simeone come nuovo coordinatore di zona. Alla riunione, svoltasi a Sassuolo, hanno portato il proprio sostegno tutti i segretari di circolo e i sindaci della Pedemontana modenese del Distretto: Matteo Mesini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
