Filippo Simeone nuovo coordinatore del Partito Democratico del Distretto Ceramico

Modenatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assemblea dei circoli del Partito Democratico del Distretto Ceramico ha eletto Filippo Simeone come nuovo coordinatore di zona. Alla riunione, svoltasi a Sassuolo, hanno portato il proprio sostegno tutti i segretari di circolo e i sindaci della Pedemontana modenese del Distretto: Matteo Mesini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

filippo simeone nuovo coordinatorePD distretto Ceramico: Filippo Simeone nuovo coordinatore - Guardiamo al 2027 come obiettivo di rigenerazione, unità e credibilità ... Riporta lapressa.it

Cerca Video su questo argomento: Filippo Simeone Nuovo Coordinatore