Filippine tifone Kalmaegi colpisce la costa | venti forti e inondazioni

Il tifone Kalmaegi ha colpito le Filippine causando inondazioni e interruzioni di corrente con migliaia di persone costrette ad abbandonare le proprie case. Le autorità hanno registrato almeno una vittima. Segnalate raffiche di vento fino a 185 kmh. Particolarmente colpite le città di Sagay, nella provincia centrale di Negros Occidental e di Silago, nella provincia orientale di Southern Leyte. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Filippine, tifone Kalmaegi colpisce la costa: venti forti e inondazioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Filippine, decine di migliaia di evacuati per il tifone Kalmaegi: le immagini - facebook.com Vai su Facebook

Dai Caraibi ai Pacifico occidentale; sussistono le condizioni per una rapida intensificazione di Kalmaegi a super tifone prima di impattare sulle Filippine. Anche il Vietnam, dopo le recenti storiche alluvione, è nel pecorso del tifone. #Kalmaegi #typhoon - X Vai su X

Filippine, tifone Kalmaegi colpisce la costa: venti forti e inondazioni - (LaPresse) Il tifone Kalmaegi ha colpito le Filippine causando inondazioni e interruzioni di corrente con migliaia di persone costrette ad abbandonare le proprie case. Secondo msn.com

Filippine: i bambini fuggono dalle scuole mentre il terzo terremoto in 10 giorni colpisce il Paese - Centinaia di migliaia di bambine e bambini sono stati costretti ad abbandonare le scuole e le loro case nella provincia di Mindanao, nel sud delle Filippine, dopo che un terremoto di magnitudo 7,4 - Come scrive savethechildren.it