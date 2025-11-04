Figure femminili da promuovere al via la seconda edizione dell’Italia delle donne | candidature aperte anche per le scuole fino al 19 dicembre
Dopo il successo della prima edizione, torna il progetto nazionale “L’Italia delle donne”, promosso dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, con l’obiettivo di riportare alla luce figure femminili legate alla storia, all’identità e alla memoria dei territori italiani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
