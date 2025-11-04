Fiesole proiezione del docufilm ‘Franco Battiato La voce del padrone’

Fiesole (Firenze), 4 novembre 2025 - Un viaggio da Nord a Sud, per raccontare uno dei massimi cantautori italiani e la sua influenza sulla cultura del Paese. Prende il via martedì 4 novembre con il docu-film “Franco Battiato – La voce del padrone”, la nuova rassegna del Teatro di Fiesole dedicata all’incontro tra cinema e musica. Inizio ore 21, a introdurre la proiezione saranno il giornalista Benedetto Ferrara e Finaz, chitarrista e voce della Bandabardò. Diretto da Marco Spagnoli, “Franco Battiato – La voce del padrone” è un racconto che, tra arte e memoria, rende omaggio alla storia di Battiato e all’album che dà il titolo al film, celebrandone l’eredità morale ed estetica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiesole, proiezione del docufilm ‘Franco Battiato. La voce del padrone’

