fiesole giulia lombezzi vince il premio narrativa under 40

Fiesole (Firenze), 4 novembre 2025- La scrittrice milanese Giulia Lombezzi è la vincitrice del XXXIV Premio Fiesole Narrativa Under 40 con il romanzo “L’estate che ho ucciso mio nonno”, edito da Bollati Boringhieri (2025). L’opera di Giulia Lombezzi è stata scelta dalla giuria – presieduta da Franco Cesati (editore) –, con la motivazione: “Per la sua scrittura ironica e tagliente, capace di smascherare con lucidità e originalità i legami familiari e il peso della cura. Un racconto insieme dolente e spietato, che restituisce con voce autentica e bruciante l’adolescenza di oggi, tra fragilità, rabbia e desiderio di libertà”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

