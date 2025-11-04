Fiera Internazionale del tartufo ad Acqualagna un avvio al top
Inizio con il botto per la 60ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco grazie a due giornate di sole, grande affluenza di pubblico e un profumo ineguagliabile, che ha visto la partecipazione di oltre 10mila persone, tra cui 1.000 camper di turisti italiani e stranieri. Tra le iniziative da segnalare nella prima giornata la firma del contratto tra l’Associazione Nazionale Conduttori Tartufaie di Acqualagna (presidente Sabatino Di Giamberardino) e Amap Regione Marche (vice presidente Renato Frontini) per la coltivazione sperimentale di una tartufaia di bianco della specie più pregiata Tuber Magnatum Pico nel terreno di proprietà del Comune, vicino all’Abbazia di San Vincenzo al Furlo, a pochi chilometri dalla prima tartufaia di nero pregiato impiantata nel lontano 1932. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
