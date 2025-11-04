Fiera del Fungo 2025 a Montebruno con gastronomia e prodotti locali
Nuova data per la Fiera del Fungo a Montebruno, che, causa allerta, sposta la propria collocazione dal 2 novembre a sabato 8 novembre. Solo rinviato, dunque, lo storico appuntamento in Val Trebbia che affonda le radici nell’Ottocento, quando, nel giorno dei defunti, contadini e commercianti si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
