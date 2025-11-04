Fibercop e Fmc insieme per la prima rete ibrida fibra-satellite in Italia

Una nuova frontiera della connettività italiana è appena stata tracciata. Fibercop, la società della fibra guidata da Massimo Sarmi, controllata dal fondo americano Kkr (37,8%), ma ben presidiato dall’Italia tramite il Tesoro (16%) ed F2i, all’indomani del riassetto azionario di due anni fa seguito all’uscita di Telecom, ha firmato una partnership strategica con Fmc GlobalSat e la sua controllata MtnSat, operatore di rete satellitare di livello mondiale, per sviluppare soluzioni ibride di ultima generazione basate sull’integrazione tra rete terrestre e satellitare. Le due aziende, dunque, daranno vita alla prima rete ibrida fibra-satellite in Italia. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Fibercop e Fmc insieme per la prima rete ibrida fibra-satellite in Italia

