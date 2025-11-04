Fiano torna all' Università di Venezia dopo le contestazioni e si commuove
AGI - “Credo che sia compito di tutti noi, anche del governo, garantire che le università rimangano luogo libero di confronto. Avrei voluto parlare con quei ragazzi che mi hanno contestato, anzi ho scambiato qualche parola con quello che ci ha interrotto. Il dissenso è il sale della democrazia ma il silenzio è la sua morte”. Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele – Due popoli Due Stati, torna all’ Università Ca’ Foscari di Venezia dopo le contestazioni che la scorsa settimana gli avevano impedito di parlare. L’ex parlamentare dem si è commosso raccontando la sua storia personale. “Io sono perché nessuno boicotti nessun altro e perché nelle università italiane nessuno boicotti la cooperazione con Israele sul fronte dell’istruzione” ha poi aggiunto, ironizzando sulla presenza all’incontro della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini: “mi fa da scorta civile”. 🔗 Leggi su Agi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Fiano torna a Ca' Foscari dopo le minacce: «Chi non mi fa parlare non vuole la pace». Proteste dei Pro Pal - facebook.com Vai su Facebook
Fiano torna a Ca' Foscari dopo le minacce: «Chi non mi fa parlare non vuole la pace». Proteste dei Pro Pal - Due popoli Due Stati contestato la settimana scorsa da un gruppo di attivisti pro Pal durante ... Scrive ilgazzettino.it
Venezia, Emanuele Fiano torna a Ca' Foscari (blindata) dopo le contestazioni: «Vorrei parlare con chi mi ha interrotto, a Gaza non è genocidio» - Il presidente di Sinistra per Israele era stato zittito dai pro Pal: «Il dissenso è sale della democrazia, il silenzio è la sua morte». Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it
Venezia, Emanuele Fiano torna a Ca' Foscari: università blindata - Dopo la contestazione della scorsa settimana, l'ex parlamentare dem torna a parlare all'ateneo. Scrive rainews.it