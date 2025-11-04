Fiano torna all' Università di Venezia dopo le contestazioni e si commuove

AGI - “Credo che sia compito di tutti noi, anche del governo, garantire che le università rimangano luogo libero di confronto. Avrei voluto parlare con quei ragazzi che mi hanno contestato, anzi ho scambiato qualche parola con quello che ci ha interrotto. Il dissenso è il sale della democrazia ma il silenzio è la sua morte”. Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele – Due popoli Due Stati, torna all’ Università Ca’ Foscari di Venezia dopo le contestazioni che la scorsa settimana gli avevano impedito di parlare. L’ex parlamentare dem si è commosso raccontando la sua storia personale. “Io sono perché nessuno boicotti nessun altro e perché nelle università italiane nessuno boicotti la cooperazione con Israele sul fronte dell’istruzione” ha poi aggiunto, ironizzando sulla presenza all’incontro della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini: “mi fa da scorta civile”. 🔗 Leggi su Agi.it

