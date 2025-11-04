Fiano torna a Ca’ Foscari la commozione dopo le contestazioni | Il dissenso è il sale della democrazia Bernini | L’università non è zona franca – Il video
Dopo le contestazioni subite lo scorso 27 ottobre, quando un gruppo di attivisti per la Palestina gli ha impedito di prendere la parola, Emanuele Fiano, ex deputato Pd e presidente dell’associazione Sinistra per Israele è tornato all’Università Ca’ Foscari di Venezia per intervenire ad un convegno sul tema della pace in Medio Oriente. Questa volta ad accompagnarlo c’era anche la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, che dopo gli episodi della settimana scorsa si era immediatamente proposta per tornare a Venezia con lui. Nel ringraziare i presenti all’inizio del suo intervento Fiano si è profondamente commosso. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
Emanuele Fiano torna a Ca’ Foscari e si commuove: “Il dissenso è il sale della democrazia, il silenzio la sua morte. La pace si fa con chi non la pensa come te, perché con chi concorda non c’è bisogno”. - X Vai su X
Fiano torna a Ca' Foscari dopo le minacce: «Chi non mi fa parlare non vuole la pace». Proteste dei Pro Pal - facebook.com Vai su Facebook
Fiano torna a Ca’ Foscari, la commozione dopo le contestazioni: «Il dissenso è il sale della democrazia». Bernini: «L’università non è zona franca» – Il video - Il presidente di Sinistra per Israele di nuovo ospite nell'Università di Venezia. Segnala open.online
Fiano torna a Ca' Foscari: 'A Gaza non è stato genocidio, ma non importa la parola' - Bernini: 'L'università non è uno stadio, qui per ascoltare'. ansa.it scrive
Emanuele Fiano torna a Ca' Foscari e si commuove: il video - Fiano ha voluto subito ricordare il trentennale dell'assassinio di Yitzhak Rabin, "compiuto da un estremista della destra reazionaria israeliana. Scrive tg.la7.it