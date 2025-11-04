Fiano torna a Ca’ Foscari la commozione dopo le contestazioni | Il dissenso è il sale della democrazia Bernini | L’università non è zona franca – Il video

Dopo le contestazioni subite lo scorso 27 ottobre, quando un gruppo di attivisti per la Palestina gli ha impedito di prendere la parola, Emanuele Fiano, ex deputato Pd e presidente dell’associazione Sinistra per Israele è tornato all’Università Ca’ Foscari di Venezia per intervenire ad un convegno sul tema della pace in Medio Oriente. Questa volta ad accompagnarlo c’era anche la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, che dopo gli episodi della settimana scorsa si era immediatamente proposta per tornare a Venezia con lui. Nel ringraziare i presenti all’inizio del suo intervento Fiano si è profondamente commosso. 🔗 Leggi su Open.online