Fiano | Avrei voluto confrontarmi con quei ragazzi per dimostrargli che si può parlare

«Avrei voluto parlare con quei ragazzi, anzi alla fine qualche parola l'ho scambiata con quello che era il loro, credo, portavoce, che ci ha interrotto, per dimostrargli che si può parlare. Parlavamo due lingue diverse, dicevamo cose diverse su Israele e Palestina, ma io sono riuscito a dirgli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Fiano interrotto a Ca' Foscari, l'attivista Irene va controcorrente: «Io non lo avrei zittito: mi piacerebbe confrontarmi con lui»

Avrei voluto che i miei genitori mi vedessero oggi, ma dal cielo so che saranno orgogliosi di me! Oggi il mio pensiero va a tutte le persone care che non ci sono più. Dalla mia cucina. ?

Venezia, Emanuele Fiano torna a Ca' Foscari (blindata) dopo le contestazioni: «Vorrei parlare con chi mi ha interrotto, a Gaza non è genocidio» - Il presidente di Sinistra per Israele era stato zittito dai pro Pal: «Il dissenso è sale della democrazia, il silenzio è la sua morte».

Fiano interrotto a Ca' Foscari, l'attivista Irene va controcorrente: «Io non lo avrei zittito: mi piacerebbe confrontarmi con lui» - La voce fuori dal coro del Collettivo Sumud: «Lo so che noi siamo estremisti, ma la diplomazia ha dimostrato di non risolvere niente in questi anni»

Fiano ci spiega cosa avrebbe voluto dire ai ragazzi fascisti che gli hanno impedito di parlare - Nelle università italiane nessuno deve essere espulso dal discorso pubblico per etichetta politica