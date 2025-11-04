Fi | Belli Paci ' sono un liberale mia madre ha detto vai'

Roma, 4 nov (Adnkronos) - "Ho 72 anni e mia mamma ci dice sempre, a me e a mio fratello, che dobbiamo farci spazio nella società in virtù dei nostri sistemi valoriali. E non solo perché siamo i figli di Liliana Segre". Lo dice Alberto Belli Paci al Corriere della sera sul suo ingresso in Forza Italia. "Sono un liberale e dopo l'esperienza del Terzo polo, che ho contribuito a fondare, ho deciso di sposare il progetto di Forza Italia. Da molti anni sono impegnato nel progetto di Rondine, la cittadella della pace di Arezzo visitata anche dal capo dello Stato. Credo nel dialogo e da sempre mi batto contro i discorsi d'odio e l'antisemitismo", spiega Belli Paci rivelando che la madre Liliana Segre gli ha detto: "Vai, sei grande!". 🔗 Leggi su Iltempo.it

