Festival della cioccolata a Collesalvetti l' evento dedicato ai golosi tra degustazioni e spettacoli di magia
A Collesalvetti è in arrivo il primo “Festival della cioccolata”, una giornata interamente dedicata al cibo degli dei che si terrà domenica 23 novembre in piazza della Repubblica. Un appuntamento imperdibile per grandi e piccini (gli stand apriranno dalle 14), realizzato in collaborazione con. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Termina oggi Sciocola’, il “buonissimo” Festival di Cioccolato nel centro storico di Modena Eccellenze e bontà artigianali - facebook.com Vai su Facebook
Salerno Dolcissima 2025, festa del cioccolato artigianale sul Lungomare - Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 torna sul Lungomare Trieste di Salerno la fiera Choco Italia con degustazioni, spettacoli e ingresso gratuito. Scrive napolike.it
Cosenza, è partita alla grande la Festa del Cioccolato - La novità più importante è la presenza dei maestri cioccolatieri provenienti dalla Francia che danno saggio delle loro qualità lungo l’isola pedonale ... Si legge su cosenzachannel.it
Festa della Cioccolata - Il 17 e 18 dicembre, in attesa del Natale, il Festival del Gusto e della Cultura Italiana di ViaggiaItalia APS insieme all'Accademia Il Fortissimo, l'Hotel ... Riporta romatoday.it