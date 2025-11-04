Feste 2025-26 | viaggi pet-friendly in crescita e polizze su misura
Per le festività 2025-26, la valigia di molti italiani avrà posto anche per il compagno a quattro zampe: secondo l’Osservatorio Sara Assicurazioni, il 49% pensa di partire con il proprio pet. Il turismo e il mondo assicurativo osservano da vicino un’abitudine che, di stagione in stagione, si consolida e ridisegna scelte e servizi. Un’abitudine che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
