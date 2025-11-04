Feste 2025-26 | viaggi pet-friendly in crescita e polizze su misura

Sbircialanotizia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per le festività 2025-26, la valigia di molti italiani avrà posto anche per il compagno a quattro zampe: secondo l’Osservatorio Sara Assicurazioni, il 49% pensa di partire con il proprio pet. Il turismo e il mondo assicurativo osservano da vicino un’abitudine che, di stagione in stagione, si consolida e ridisegna scelte e servizi. Un’abitudine che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

feste 2025 26 viaggi pet friendly in crescita e polizze su misura

© Sbircialanotizia.it - Feste 2025-26: viaggi pet-friendly in crescita e polizze su misura

News recenti che potrebbero piacerti

feste 2025 26 viaggiSojern: buone prospettive per le feste natalizie - Un'estate 2025 stabile per l'Italia e un Natale che si annuncia sotto buoni auspici. Da guidaviaggi.it

feste 2025 26 viaggiHalloween 2025: boom di viaggi in treno - Per il fine settimana di Halloween 2025 (30 ottobre – 2 novembre 2025), Trainline, la piattaforma leader per la prenotazione di biglietti in Europa, ha rilevato un incremento del +1094%* di passeggeri ... Scrive mediterranews.org

feste 2025 26 viaggiSkipass 2025/26, sciare in Italia costerà di più: prezzi fino a 86 euro al giorno - Con rincari fino al 40% rispetto al 2021, lo sci italiano affronta la sua stagione più costosa di sempre. Da siviaggia.it

Cerca Video su questo argomento: Feste 2025 26 Viaggi