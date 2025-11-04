Festa patronale e benemerenze | tutto pronto
C’è Bruno Gulotta, il legnanese che perse la vita in occasione dell’atto terroristico sulle ramblas di Barcellona nel 2017 salvando allo stesso tempo quella del figlio Alessandro che in quel momento si trovava con lui, ma anche Gianni Celeghin, che ha portato la sartoria di alto livello a Legnano, e Anna Maria Volontè, che in quarant’anni di lavoro ha dato un fondamentale apporto dato allo sviluppo del Museo Civico Guido Sutermeister come centro culturale di riferimento per la Città di Legnano e per tutto il territorio circostante. Ci sono anche loro nella lista degli undici destinatari, scelti su proposta del sindaco, delle benemerenze civiche della Città di Legnano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
