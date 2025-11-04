Festa di fine anno dopo il declino di Valenti arriva la nota dell’assessore Federico Scapecchi
Arezzo, 4 novembre 2025 – . “Come stabilito dall'avviso pubblico approvato con provvedimento n.2746 del 1102025, martedì 28 ottobre è scaduto il termine per la presentazione delle proposte per la Festa di Fine Anno 2025, da svolgersi in luogo pubblico e centrale della città di Arezzo. Nell'attesa di conoscere gli esiti della procedura, apprendo dalla stampa che il sig. Mauro Valenti ha deciso di non presentare alcuna proposta. Dando per scontato che la scelta di non partecipare sia della Fondazione Arezzo Wave Italia, nonostante Valenti abbia fatto dichiarazioni in prima persona, prendo atto di questa scelta con rammarico, anche a fronte del successo registrato dalla scorsa edizione della Festa di Fine Anno organizzata proprio dalla Fondazione Arezzo Wave Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
