Festa dell' Unità nazionale l' omaggio di Venezia alle Forze Armate

Piazza San Marco, Piazza Ferretto. E ancora Lido, Marghera, Chirignago e Zelarino. Venezia ha celebrato oggi, 4 novembre, la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate in tutto il territorio comunale.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayIn Piazza San Marco, alle 10. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il programma della Festa dell’Unità si arricchisce! Oltre a talk, musica, danza e spettacoli, Piazza Roosevelt ospiterà anche: ?Una mostra collettiva, visitabile tutti i giorni negli orari della festa, con opere di artisti locali e non, per valorizzare creatività e talento. - facebook.com Vai su Facebook

4 novembre, Festa dell'Unità nazionale: l'omaggio di Venezia alle Forze Armate - Il 4 novembre l’Italia ricorda, commemorando i suoi Caduti, l’Armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore proprio il 4 novembre del 1918. Come scrive live.comune.venezia.it

Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: l’intervento della sindaca Chiara Frontini - Intervento della sindaca Chiara Frontini in occasione della cerimonia in piazza San Lorenzo per la Festa dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Segnala newtuscia.it

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: l’omaggio di Mattarella e Meloni - Il 4 novembre l’Italia celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate. Secondo panorama.it