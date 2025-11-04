Festa dell' unità nazionale e delle Forze Armate le celebrazioni a Falconara
FALCONARA MARITTIMA – Il ruolo delle donne e degli uomini in divisa a tutela della comunità è stato al centro del discorso della vicesindaco Valentina Barchiesi, che questa mattina ha guidato la cerimonia falconarese in onore dell’unità d’Italia e delle forze armate. Con il sindaco Stefania. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Scopri altri approfondimenti
4 Novembre - Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. - facebook.com Vai su Facebook
Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle forze armate: la cerimonia a Salerno - “Celebriamo il 4 Novembre nella grata memoria per tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria, la Democrazia, la Libertà" ... Riporta infocilento.it
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il governatore Roberti: “Occasione per riaffermare i principi costituzionali” - Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il governatore Roberti: "Occasione per riaffermare i principi costituzionali" ... Come scrive cblive.it
Oggi, 4 novembre, si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle forze armate - Durante l’omaggio del Presidente Mattarella al Milite Ignoto, le frecce tricolori sorvoleranno l’Altare della Patria ... Come scrive ilcrivello.it