Festa delle Forze Armate la cerimonia Guido Crosetto | La difesa è come l' aria fin quando non serve non si vede

Anconatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato il Porto Antico di Ancona, al termine della cerimonia militare in occasione della celebrazione della Festa delle Forze Armate e della Giornata dell'Unità nazionale in cui sono stati ricordati i caduti in guerra. Una presenza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

festa forze armate cerimoniaTorino celebra festa Unità nazionale e delle forze armate - Anche la città di Torino ha celebrato la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate con una cerimonia che si è tenuta in piazza Castello alla presenza di cittadini, autorità militari e locali. ansa.it scrive

festa forze armate cerimoniaSiracusa celebra il 4 novembre: cerimonia al Pantheon per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate - Una cerimonia densa di significato quella che si è tenuta questa mattina a Siracusa in occasione del 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Lo riporta siracusanews.it

festa forze armate cerimoniaLa Festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate in provincia - Le foto - La Festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate è stata celebrata oggi, martedì 4 novembre, in diversi Comuni del Parmense dopo che altre cerimonie, alla presenza delle autorità civili, militari e ... gazzettadiparma.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Festa Forze Armate Cerimonia