Festa delle Forze Armate il ministro Crosetto | Tutto il possibile per la tregua in Ucraina e Medio Oriente | VIDEO

ANCONA - “Le forze armate e la Difesa servono a far sì che non accada quello che vediamo accadere in scenari di guerra che stiamo vivendo. Stiamo cercando di fare tutto ciò che è in nostro potere, da una parte perché la tregua si consolidi, sarà difficile e lunghissimo, e diventi pace in Medio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

