Bologna, 4 novembre 2025 – Una giornata che mette al centro l’impegno delle donne e degli uomini in divisa, ogni giorno impegnati sulle strade e nelle piazze delle nostre città, con l’obiettivo di tutelare e proteggere la comunità. Oggi si celebra la giornata dell’ Unità nazionale e delle Forze Armate, ricorrenza importante per i militari dell’Esercito e quelli dell’Arma dei carabinieri. In ogni città, oggi, si svolgono tradizionali cerimonie con i reparti schierati e i militari in prima fila. Ad Ancona, sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Festa delle forze armate, Antonella : "Io, mamma e militare. Nell'esercito vera parità"