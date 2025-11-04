Festa delle forze armate Antonella | Io mamma e militare Nell’esercito vera parità
Bologna, 4 novembre 2025 – Una giornata che mette al centro l’impegno delle donne e degli uomini in divisa, ogni giorno impegnati sulle strade e nelle piazze delle nostre città, con l’obiettivo di tutelare e proteggere la comunità. Oggi si celebra la giornata dell’ Unità nazionale e delle Forze Armate, ricorrenza importante per i militari dell’Esercito e quelli dell’Arma dei carabinieri. In ogni città, oggi, si svolgono tradizionali cerimonie con i reparti schierati e i militari in prima fila. Ad Ancona, sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Domani, martedì, è il quattro novembre, festa delle forze armate. Vediamo il programma delle manifestazioni previste ad Arezzo. #Teletruria #Web - facebook.com Vai su Facebook
Festa delle forze armate, Antonella : “Io, mamma e militare. Nell’esercito vera parità” - “Difficile conciliare vita privata e un lavoro come il mio, ma nulla è impossibile. Scrive ilrestodelcarlino.it
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: solo per un giorno questi musei aprono gratis - Il 4 novembre 2025 i musei italiani aprono gratuitamente per celebrare il coraggio, l’arte e la memoria del Paese ... siviaggia.it scrive
Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate: il Cerimoniale del Comune di Cerveteri - Ritrovo alle ore 09:15 in Piazza Risorgimento, poi la Santa Messa e la deposizione della corona al Monumento ai Caduti ... Lo riporta lagone.it