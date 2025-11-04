Ferri dopo il caso del gol dell’Inter | Scena indegna vediamo se vi entra in testa che…

Inter News 24 Le parole di Federico Ferri, direttore di Sky Sport, sul caso social scoppiato dopo la vittoria dell’Inter. Tutti i dettagli in merito. E’ trapelata la lettera diffusa da Federico Ferri, direttore di Sky Sport, dopo il caso social scoppiato dopo la vittoria dell’ Inter. LA LETTERA DI FERRI – Cari colleghi, oggi la redazione si è resa protagonista di una scena indegna della nostra professione e del prestigio e della serietà che contraddistinguono e devono contraddistinguere Sky Sport. Dico “la redazione”, ovvero tutti noi, perché per la gente fuori di qui non ci sono i singoli responsabili, ma c’è Sky Sport, punto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ferri dopo il caso del gol dell’Inter: «Scena indegna, vediamo se vi entra in testa che…»

