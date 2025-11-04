Ferrer attacca Davidovich Fokina | Ha deciso lui di non venire in Davis Non potevo rischiare un altro suo rifiuto
Ha fatto sicuramente discutere l’esclusione di Alejandro Davidovich Fokina dai convocati della Spagna per le finali di Coppa Davis a Bologna. Il numero quattordici del mondo si è detto molto sorpreso della decisione del capitano David Ferrer e ha polemizzato molto sulla scelta dell’ex finalista del Roland Garros 2013. Ferrer, però, ha risposto prontamente, attaccando lo stesso Davidovich Fokina, colpevole secondo il capitano spagnolo di aver rifiutato più volte la convocazione nei turni precedenti e dunque di non essersi meritato un posto a Bologna. Come si apprende dal sito spagnolo PuntodeBreak, Ferrer spiega la situazione, partendo già dalla decisione di Davidovich Fokina di non giocare il playoff contro la Danimarca: “ Quando ha finito gli US Open mi dice che ha dei problemi e che preferisce non giocare. 🔗 Leggi su Oasport.it
