Ferrari ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con risultati in solida crescita, confermando anche la Guidance rivista al rialzo in occasione del recente Capital Market Day e l’interesse per l’innovazione e la mobilità sostenibile. “Proseguiamo nel nostro percorso di sviluppo con convinzione e forte visibilità”, afferma il CEO di Ferrari Benedetto Vigna, aggiungendo “al Capital Markets Day abbiamo definito una traiettoria chiara nell’interesse di lungo termine del nostro marchio, ponendo le basi per una crescita sostenibile al 2030”. Una indicazione molto positiva per le azioni Ferrari, quotate a Piazza Affari, che hanno ingranato la marcia e viaggian o in pole al paniere del FTSE MIB con un progresso del 2,77%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ferrari: utili in crescita nel 3° trimestre, confermato rialzo Guidance