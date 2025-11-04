Ferrari | utili in crescita nel 3° trimestre confermato rialzo Guidance
Ferrari ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con risultati in solida crescita, confermando anche la Guidance rivista al rialzo in occasione del recente Capital Market Day e l’interesse per l’innovazione e la mobilità sostenibile. “Proseguiamo nel nostro percorso di sviluppo con convinzione e forte visibilità”, afferma il CEO di Ferrari Benedetto Vigna, aggiungendo “al Capital Markets Day abbiamo definito una traiettoria chiara nell’interesse di lungo termine del nostro marchio, ponendo le basi per una crescita sostenibile al 2030”. Una indicazione molto positiva per le azioni Ferrari, quotate a Piazza Affari, che hanno ingranato la marcia e viaggian o in pole al paniere del FTSE MIB con un progresso del 2,77%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
News recenti che potrebbero piacerti
Saranno attese oltre 30mila persone all’Enzo e Dino Ferrari per la notte più horror dell'anno. Tra musica, show e attrazioni. Numerosi gli artisti sul palco: da Emis Killa a Gabry Ponte. Ecco tutte le informazioni utili - facebook.com Vai su Facebook
Ferrari, utile netto in crescita del 2% nel terzo trimestre 2025 - Ferrari ha registrato un aumento del 2% dell’utile netto nel terzo trimestre 2025, raggiungendo 382 milioni di euro. Come scrive borse.it
Ferrari: utili in crescita nel 3° trimestre, confermato rialzo Guidance - Ferrari ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con risultati in solida crescita, confermando anche la Guidance rivista al rialzo in occasione del recente Capital Market Day e l’interesse per ... Come scrive quifinanza.it
Ferrari: nel III trim. ricavi +7,4%, stabili consegne e utili - (askanews) – Ferrari chiude il terzo trimestre con consegne stabili e utili, ricavi e margini in crescita. Scrive askanews.it