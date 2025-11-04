Ferrari conti da pol position | utile a 382 milioni di euro e ricavi in crescita Consegnate 3.401 auto

Affaritaliani.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ferrari chiude un trimeste in forte crescita: ricavi a 1,7 miliardi e margine operativo al 28,4%. Vigna: "Proseguiamo con fiducia e innovazione". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

ferrari conti da pol position utile a 382 milioni di euro e ricavi in crescita consegnate 3401 auto

© Affaritaliani.it - Ferrari, conti da pol position: utile a 382 milioni di euro e ricavi in crescita. Consegnate 3.401 auto

Leggi anche questi approfondimenti

ferrari conti pol positionAzioni Ferrari in pole position sul Ftse Mib dopo i conti. Il messaggio dalla trimestrale - Le azioni Ferrari conquistano la vetta del Ftse Mib dopo la pubblicazione della trimestrale. money.it scrive

Leclerc mostruoso a Montecarlo: è Pole Position Ferrari, "E ora vinciamo" - "La pole position qui dà sempre sensazioni speciali, domani bisognerà assolutamente vincere". Secondo tuttosport.com

ferrari conti pol positionGriglia di partenza definitiva GP Messico 2025: Norris in pole, Ferrari minacciosa - Lando Norris si prende una pole position fondamentale per il GP del Messico 2025, fermando i cronometri sull'1:15. Riporta formulacritica.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Conti Pol Position