Ferrari conti da pol position | utile a 382 milioni di euro e ricavi in crescita Consegnate 3.401 auto
La Ferrari chiude un trimeste in forte crescita: ricavi a 1,7 miliardi e margine operativo al 28,4%. Vigna: "Proseguiamo con fiducia e innovazione". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
