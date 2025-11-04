Ferragni | influencer in aula a Milano per udienza su truffa

Milano, 4 nov. (Adnkronos) - Chiara Ferragni per la prima volta in aula a Milano dove è in corso la seconda udienza che la vede imputata. L'influencer deve rispondere di truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate' (Pasqua 2021 e 2022)'. Oggi il giudice dovrà pronunciarsi sulla costituzione delle parti civili (due associazioni di consumatori), mentre la difesa sarebbe intenzionata a chiedere l'abbrevviato. A processo oltre Chiara Ferragni c'è il suo ex braccio destro Fabio Maria Damato e il presidente del Cda di Cerealitalia, Francesco Cannillo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

