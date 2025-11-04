Fermo pesca un altro mese di stop forzato | intera filiera in ginocchio
Viareggio, 4 novembre 2025 – Sono una trentina le imprese viareggine della flotta a strascico costrette ad un altro mese di stop forzato in banchina, dal fermo pesca straordinario (che prolunga di altri trenta giorni quello biologico d’ottobre) imposto da un decreto del Ministero per l’agricoltura e la pesca – arrivato ad investimenti fatti e quando le barche erano già pronte a riprendere il largo – con l’avvallo dell’Unione Europea. E c’è un’intera filiera, rappresentata dalla Cooperativa dei pescatori, già fiaccata da eventi atmosferici eccezionali, che adesso è in ginocchio. “Ma la sensazione, sconfortante, è che la politica non se ne accorga. 🔗 Leggi su Lanazione.it
