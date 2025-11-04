Fermato il killer incappucciato di Marco Veronese è un uomo legato all’ex compagna della vittima

Ha un nome e un volto il presunto omicida di Marco Veronese, l’imprenditore di 39 anni ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Gli inquirenti della procura di Torino hanno disposto un fermo nei confronti di un uomo che ha o aveva una relazione con l’ex moglie. L’indagato, che ha confessato l’omicidio, vive in casa al secondo piano di uno stabile del quartiere Parella di Torino. Lunedì pomeriggio, 3 novembre, i carabinieri del nucleo investigativo e della scientifica hanno perquisito l’appartamento fino a tarda sera. “L’attività investigativa ha consentito di ricostruire l’arrivo sul luogo del delitto del responsabile dell’omicidio, nonché la sua fuga successiva, utilizzando un veicolo il cui percorso è stato seguito e ricostruito puntualmente dagli investigatori, grazie all’acquisizione ed all’attento esame da parte dei carabinieri delle registrazioni di centinaia di sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fermato il killer incappucciato di Marco Veronese, è un uomo legato all’ex compagna della vittima

