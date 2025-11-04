Fermato dalla polizia per strada | Devo andare a lavorare ma in tasca aveva oltre un etto di fumo

4 nov 2025

Aveva in tasca quasi 120 grammi di hashish e 125 euro. Quando si è accorto di aver attirato l’attenzione dei poliziotti, ha provato ad allungare il passo fingendo di avere fretta per andare al lavoro, ma per lui sono comunque scattate le manette.Un 22enne egiziano è stato arrestato per detenzione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

