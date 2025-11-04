Fermato con la cocaina vicino al casello dell' A4 | 46enne in manette

Nuovo intervento dei carabinieri nell'ambito dello spaccio di droga nella zona del Basso Garda. Era la serata di giovedì 30 ottobre e i militari dell'aliquota radiomobile di Peschiera del Garda stavano svolgendo un servizio di pattugliamento nei pressi del casello autostradale A4, quando hanno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Altre letture consigliate

Roma. Maxi sequestro di droga: padre e figlio arrestati dalla #poliziadistato con 36 chili di cocaina. Fermato anche quarantaduenne con 50 grammi di shaboo. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere l'articolo completo https://questure.poliz - facebook.com Vai su Facebook

Cocaina nel cruscotto. Fermato al casello dell’A14 - Il 24enne è stato arrestato dai carabinieri con oltre 100 grammi di droga. Secondo ilrestodelcarlino.it

Fermato in un parcheggio con 94 ovuli di cocaina e 3.500 euro - I carabinieri hanno arrestato un 22enne di Lana: insieme a 130 grammi di droga aveva anche 3. Si legge su altoadige.it

Fermato con 42 grammi di cocaina, arrestato 46enne - La squadra mobile della questura di Aosta ha arrestato ieri pomeriggio un cittadino albanese, di 46 anni, trovato in possesso di circa 42 grammi di cocaina. Si legge su ansa.it