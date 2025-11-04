Fermate metro chiuse prima e deviazioni per i mezzi Atm per la partita Inter-Kairat | cosa cambia

A Milano, allo stadio San Siro, mercoledì 5 novembre, alle 21 si gioca Inter-Kairat. E in occasione del match, Atm ha comunicato modifiche, deviazioni ad alcune linee e orari prolungati (ma due fermate in realtà chiudono in anticipo) per la linea M5. La linea M5 della metropolitana, informa Atm. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

