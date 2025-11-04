Fermata un' auto sospetta | era piena di generi alimentari rubati nei supermercati

Latinatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furti a raffica nei supermercati di Gaeta e Sperlonga. La merce è stata trovata all'interno di una Fiat Punto grigia, su cui si sono concentrati i sospetti degli agenti di polizia. I tre occupanti, tutti gravati da precedenti, sono stati denunciati a piede libero.A Gaeta, nel corso di servizi di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

