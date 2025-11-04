Fermata un' auto sospetta | era piena di generi alimentari rubati nei supermercati
Furti a raffica nei supermercati di Gaeta e Sperlonga. La merce è stata trovata all'interno di una Fiat Punto grigia, su cui si sono concentrati i sospetti degli agenti di polizia. I tre occupanti, tutti gravati da precedenti, sono stati denunciati a piede libero.A Gaeta, nel corso di servizi di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Altre letture consigliate
Un ciclista 78enne è stato travolto e ucciso da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso alla periferia di Bologna. Si tratta di Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura Pausini. La vettura, una Opel Astra vecchio modello, si sarebbe allontanata in - facebook.com Vai su Facebook
Fermata un’auto sospetta segnalata dal Targa System: via bloccata per 45 minuti - La Polizia Locale ha fermato un'auto con due giovani a bordo dopo l'alert del sistema di videosorveglianza che ... msn.com scrive
Fermata in corso Vigevano a Torino, conducente esibisce una patente falsa: 35enne denunciata - La patente di una signora fermata in corso Vigevano figurava come emessa dalla Polonia, ma presentava caratteristiche non concordanti con quelle delle patenti rilasciate dallo stato estero. Da torinotoday.it
Sospetti ladri in fuga per le vie di Pieve Porto Morone, inseguiti finiscono nel canale: due arresti - Si aggiravano tra le case con l’auto: a bordo della Golf c’erano anche attrezzi da scasso CHIGNOLO PO. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it