Fermata dell’AV nell’Alto Casertano Forte FI | Il nostro sottosegretario Ferrante ha istituito un tavolo con Rfi Fs e Trenitalia

Tempo di lettura: < 1 minuto «Una fermata dell’Alta Velocità nell’alto casertano, potenziamento dei collegamenti da e per Roma, integrazione tra il trasporto su ferro e quello su gomma: sono queste le tre direttici che sta sviluppando il tavolo istituito dal nostro sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante con i sindaci dell’Alto Casertano, Trenitalia, Fs, Rfi e Busitalia. Ancora una volta Forza Italia sceglie la linea della concretezza nell’affrontare le emergenze del territorio. Con i nostri amministratori abbiamo sottoposto al sottosegretario Ferrante la necessità di potenziare il trasporto nell’Alto Casertano per consentire ai pendolari delle nostre aree interne di potersi spostare in maniera semplice evitando dei veri e propri ‘calvari’ per andare a lavoro o per raggiungere le sedi universitarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

