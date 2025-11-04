Fendi riporta in vita la Needle Point Stitch Kit Baguette | la novità è che puoi personalizzarla tu

La Needle Point Stitch Kit Baguette di Fendi è tornata — e stavolta puoi metterci letteralmente mano. Lanciata per la prima volta nel 2009 come edizione limitata, la borsa cult è di nuovo disponibile sul sito ufficiale della maison al prezzo di 3.890 euro (e sì, probabilmente andrà sold out prima di quanto pensi). Torna la Needle Point Stitch Kit Baguette di Fendi (al modico prezzo di 3890 euro). La nuova Baguette arriva in una scatola da collezione, con tutto l’occorrente per ricamare la tua versione del mito. Dentro trovi una Baguette in cotone traforato, con la classica chiusura FF dorata, patta frontale, calamita, taschina interna e dettagli metallici dorati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Fendi riporta in vita la Needle Point Stitch Kit Baguette: la novità è che puoi personalizzarla tu

