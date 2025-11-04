Feminin Pluriel Italia a Firenze una serata di solidarietà

Vanityfair.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto tra le sale del suggestivo Palazzo Capponi l'evento charity promosso da Feminin Pluriel Italia, il network internazionale tutto al femminile che promuove attivita? dedicate all’educazione, alla formazione e alla protezione di donne e bambini. Durante la serata sono stati raccolti trentamila euro che saranno destinati ad associazioni impegnate nella tutela dei minori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

