Tempo di lettura: < 1 minuto “ Condivido pienamente l’allarme lanciato dall’amico e vice segretario provinciale Gerardo Giorgione sul tema dei crediti d’imposta per le Zes e per gli incentivi legati alla ricerca, all’innovazione e all’industria 4.0, e lo ringrazio per la tempestività e la chiarezza del suo intervento», così in una nota stampa il dirigente e responsabile del settore ambiente, energia e protezione civile del partito azzurro per la città di Benevento. «Da tempo pongo questa stessa questione al centro delle riflessioni politiche con l’amico Giorgione, a cui chiedo di proporre soluzioni, e con il candidato al consiglio regionale Fernando Errico, consapevoli tutti che il rischio di un ridimensionamento degli strumenti fiscali a favore del Mezzogiorno avrebbe effetti devastanti su investimenti, occupazione e competitività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Feleppa (FI): “Allarme Mezzogiorno, serve una risposta immediata. Difendere le Zes e l’Industria 4.0 è una nostra priorità”