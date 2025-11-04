Fedez | La destra è umana e sa relazionarsi La sinistra ti usa e poi ti volta le spalle Salvini mi telefonava quando stavo male

"Seduto" e abbandonato da quelli che credeva suoi amici, la sinistra, Conte e Di Maio. Rapporti di vicinanza con Matteo Salvini, durante la sua malattia. Il libro di Fedez è pieno di "chicche". "La sinistra ti spolpa" scrive nel volume autobiografico L'acqua è più profonda di come sembra da sopra (Mondadori). C'è un po' di tutto. Dalla separazione con Chiara Ferragni alle frequentazioni poco raccomandabili, dall'amicizia (e le botte) con Ghali a quello che accadde davvero a Sanremo. Ma la rivelazione più sorprendente è la riconoscenza da parte di Fedez nei confronti di Matteo Salvini nel libro autobiografico L'acqua è più profonda di come sembra da sopra, edito da Mondadori.

