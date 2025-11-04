Fedez chi mi ha chiamato quando mi sono ammalato | sinistra smascherata

"Quando mi sono ammalato di cancro, è stato quello da cui sentivo, quando mi scriveva, della vera empatia. E questo nonostante avessimo idee diverse e ce ne fossimo dette di tutti i colori. Per un mese, ogni settimana mi ha scritto per sapere come stavo": Fedez lo ha scritto nel suo libro, L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, riferendosi al vicepremier Matteo Salvini. Parlando del suo periodo più difficile, quello in cui ha dovuto fare i conti con un tumore neuroendocrino del pancreas, ha svelato di aver ricevuto sostegno da persone inaspettate, come il leader della Lega. "Persone con cui avevo rapporti migliori invece non ci sono state: Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, non pervenuti - ha aggiunto il rapper -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Fedez, "chi mi ha chiamato quando mi sono ammalato": sinistra smascherata

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fedez ha pubblicato un nuovo singolo chiamato "Temet nosce", che in latino significa "conosci te stesso", ma chi vuole ascoltarlo deve andare su Instagram o YouTube: sulle principali piattaforme di streaming il brano non c’è. Il videoclip è uscito lunedì 20 otto - facebook.com Vai su Facebook

Fedez e il rapporto con Salvini: “Quando mi sono ammalato di cancro, soltanto lui mi è stato vicino” - Le rivelazioni del cantante nel suo libro "L’acqua è più profonda di come sembra da sopra" ... Si legge su tpi.it

Fedez nel nuovo libro: «Quando mi sono ammalato di cancro, Salvini mi scriveva ogni settimana. Il bacio a Rosa Chemical? Era tutto concordato» - Il rapper torna al centro dell’attenzione con il suo nuovo libro autobiografico L’acqua è più profonda di come sembra da sopra. Lo riporta vanityfair.it

Fedez: «Il tumore era lo stesso di Steve Jobs e lui non è sopravvissuto, Vialli mi ha aiutato. Il tentato suicidio? Mollati gli psicofarmaci il mio cervello gridava» - Ci sono anche la battaglia contro il tumore al pancreas e il tentativo di suicidio in "L'acqua è più profonda di come sembra da sopra", il libro di Fedez. Scrive msn.com